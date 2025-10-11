歌舞伎の大名跡、８代目尾上菊五郎、６代目尾上菊之助の襲名披露公演が名古屋・御園座（２６日千秋楽）で１１日、初日を迎えた。昼の部から満席の盛況ぶり。襲名披露狂言「京鹿子娘二人道成寺」で菊五郎、菊之助の親子が“二人花子”で登場し、息の合った踊りで観客を魅了した。８日の「お練り」では菊五郎が「名古屋は昔から芸所と言われ、人と文化が交わるところ。そこで襲名披露公演できることがうれしい。父（７代目菊五