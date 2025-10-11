コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。初登場ながらダークホースの呼び声高い元祖いちごちゃん（浅井企画）が６組目に登場。披露したネタはスーパーマーケットでの店員とお客のやりとり。初の大舞台を終えてＭＣの浜田雅功に「友達になれる、と」と大胆な態度