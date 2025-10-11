【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ政権は１０日、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖を受け、連邦職員の解雇を始めたと発表した。対象は財務省や保健福祉省などの職員計４０００人超に上り、さらに増える可能性もある。ホワイトハウスの行政管理予算局長は１０日、Ｘ（旧ツイッター）に「人員削減が始まった」と投稿した。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に解雇について、「民主党のせいだ」と主張し、対象