サッカーフランス代表のＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード、スペイン）が１０日のＷ杯欧州予選、アゼルバイジャン戦で負傷退場、代表招集から外れマドリードへ戻ることになった。同試合で得点を挙げるなど活躍したものの、複数回相手選手からのタックルを受け試合終盤に自ら交替を求めてピッチを去った。右足首の捻挫で、これは代表招集前のレアル・マドリードでの試合で痛めたものでそれを悪化させたものと考えられ