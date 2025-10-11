「 “完売クイーン” と呼ばれるのは、恥ずかしい気持ちでいっぱいですが、正直嬉しいです！」白百合女子大学出身のグラビアアイドル・新田妃奈が、初グラビアに挑戦したのは今年の4月。6月に2回目の掲載がされた際は、発売記念の本誌お渡し会で、新人とは思えない冊数を見事完売させた。「最初の撮影は、緊張が隠せなかったと思います。スタッフの皆さんから『徐々にコツをつかんでいけばいいよ』とアドバイスをもらいました。