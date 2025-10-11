「今回の撮影場所が高級そうなところだったので、普段のゆらゆらを封印して、大人っぽく落ち着いた表情を意識しました」アイドルグループ「＃よーよーよー」の由良ゆらが本誌初登場。昨年写真集を発売するなど既に人気の彼女だが、「もっと水着のお仕事を頑張りたい！」と強い意欲を持つ。「誌面で知って応援に来てくれる方も多いですし、ライブでは見られない私の姿を皆さん褒めてくださるので自信につながっています。でも、も