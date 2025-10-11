「この本を手に取ってくださったみなさんのおかげです！まだまだたくさんの方に届きますように……」8月に発売された3rd写真集『I DO Love』が大好評につき重版が決定した江籠裕奈。写真集では、グループ時代、 “天使” と称された美少女が、時を経て “女神” へと転生した麗しい姿をタイの楽園のような太陽のもとで大胆に見せている。さらに、本編には収まりきらなかったアザーカットを新たにデジタル写真集として近日発