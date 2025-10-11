「グラビアはすごく久しぶり。以前は撮られることで精一杯だったんですけど、今は感情を乗せて表現することができるようになったかなと思っています。あの頃は20代中盤でしたが、今はもう20代最後の年齢。外見も内面も変わって、新しい気持ちで撮影に臨めました」圧巻のプロポーションを誇るグラビア女王・奈月セナ。女優としても活躍する彼女は、10月から放送のドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）に出演する。「私が演