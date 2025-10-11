Image: 株式会社ハレルヤ こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。取引先との会食、スマートに会計を済ませたい。そんなとき、ポケットから取り出す財布が使い込まれて美しいモノだったら、信頼感もぐっと上がるはずです。でも実際、上質な本革財布ほど雨や汗で変色しやすいイメージがあったり、使い込んでエイジングさせていくのは難しいのでは？と心配になったりしませんか。もし、本革の持つ