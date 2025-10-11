日本代表は11日、キリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦から一夜明け、千葉県内で調整を行った。パラグアイ戦にスタメン出場した11人、9日から別メニュー調整が続く前田大然は室内での調整に。残る14選手は長谷部誠コーチ主導のもと、ボール回しやシュート練習、5対5＋フリーマンのハーフコートゲームなどで約1時間汗を流した。ハーフコートゲームでは、局面局面で激しい攻防が繰り広げられた。ビブスあり：大迫敬介、