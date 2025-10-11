中国・雲南省大理市で、「映え写真」を撮影しようと殺到した観光客が、農家の人がせっかく植えた稲が実る田んぼを踏み荒らす騒動があった。中国メディアの新京報などが10日に報じた。現場で撮影された映像には、大勢の観光客が遠慮する様子もなく田んぼに入り、次々と写真撮影を行っていく様子が映っている。すでに実っていた稲は、広範囲にわたって踏み荒らされている。同市喜洲鎮の政府関係者は「国慶節（建国記念日）の連休中、