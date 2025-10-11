「ＳＶリーグ女子、ＮＥＣ川崎３−０ＳＡＧＡ久光」（１１日、東急ドレッセとどろきアリーナ）リーグ初戦が行われ、昨季準優勝のＮＥＣ川崎が３−０（２５−１８、２５−２２、２５−２３）のストレートでＳＡＧＡ久光に完勝した。同僚の佐藤淑乃とともに日本代表アタッカーとして活躍した和田由紀子は左足首負傷のため、ベンチから外れた。会場には姿を見せチームの完勝を喜んだ和田。中谷宏大監督によると、２週間程前の