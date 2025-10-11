先日、夫が会社の福引でユニバーサルスタジオジャパンのペアチケットを当てて帰宅！ 産後初めての小旅行に心躍らせつつも、0歳児連れで1泊2日のお泊まりが少し心配。通常のお泊りセットにくわえ、ベビー用品に仕事用のノートパソコンなど、なにかと多くなりがちな荷物をコンパクトにまとめつつ、必要な荷物をサッと取り出せてパッとしまえて、持ち運びも楽な状態にしておきたい……。つまるところ手頃なスーツケースが一個欲しいわ