新日本プロレス１１日の所沢大会で、ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ（３３）、ＳＨＯ（３６）組がエル・デスペラード、ＫＵＵＫＡＩ組の挑戦を退け、３度目の防衛に成功した。６日の後楽園大会で行われたＩＷＧＰジュニアヘビー級王座戦では、ＤＯＵＫＩがＳＨＯの介入アシストを受けてデスペラードからベルトを強奪。相変わらずやりたい放題の「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」と、ＫＵＵＫＡＩとのコンビ