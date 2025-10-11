筆者の友人は家庭菜園や釣りで採れたものを、嬉しくてつい息子夫婦にお裾分けしていました。けれどある日、お嫁さんの言葉にハッとさせられる出来事がありました。 お裾分けのせいで…… その日以来、差し入れは特別なときだけにすることに……。お嫁さんと言えど、距離感が大切だと学んだ出来事でした。 【体験者：60代・女性パート、回答時期：2025年8月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です