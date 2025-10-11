【モデルプレス＝2025/10/11】元NMB48でモデルの村瀬紗英が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。【写真】村瀬紗英のほっそり美脚◆村瀬紗英、ミニワンピから美脚披露村瀬はストーンが散りばめられたミニ丈のワンピースとジャケットを合わせて登場。ロングブーツからは美しい脚をのぞかせ、カチューシャでガーリーに