女優の桜田ひよりが、8日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系／毎週水曜21時）に出演。共演者との人付き合いについて語り、「LINEを聞かれても断る」と明かした。【写真】スタイル抜群！桜田ひよりの“ヘソ出し＆美脚”スタイルこの日の番組のテーマは「人付き合いから逃げたい女たち」。共演者とのLINE交換について、桜田は「一緒に共演したりして、『今後もこの方とプライベートで会うのか？果たしてどうなんだ