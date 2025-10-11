◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）ＤｅＮＡが巨人に快勝し、ＣＳ最終ステージ（Ｓ）進出王手をかけた。試合は２回、筒香が右翼席に放り込む先制ソロを放つなど４打数４安打２本塁打３打点。三浦監督は「先制点もそうですけど、その後の打席でも本当にいいところで打ってくれました」と称賛した。先発のケイは４回１死、岸田に右翼線安打を