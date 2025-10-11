◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ女子第１節ＮＥＣ川崎―ＳＡＧＡ久光（１１日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）ＮＥＣ川崎が開幕戦でＳＡＧＡ久光を３―０で下し、快勝発進とした。日本代表エースのアウトサイドヒッター、佐藤淑乃（よしの）はチーム３位の１２得点と活躍。「いいスタートが切れた」と３５６２人の前で笑顔がはじけた。第１セットで１２―９から強烈なバックアタックを決めると、２５点目を