◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、郡司裕也捕手の“あおり”に応戦した。シーズン終盤は主に郡司が４番。しかし、この試合は清宮幸が４番で起用された。しかし、４回無死一塁で二ゴロ併殺打。直後に５番に入っていた郡司が、左越えソロを放ち貴重な追加点を生んだ。郡司はお立ち台で「４番の清