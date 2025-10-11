元ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶（31）が11日、自身のインスタグラムを更新し、夫で男子テニスの西岡良仁（30）との夫婦ショットを公開した。西岡との共同投稿で4枚の画像をアップ。「#taeashida #タエアシダSPRING SUMMER COLLECTION 2026にご招待いただきました」と報告し、「初めて間近でファッションショーを拝見しましたが、どのお洋服もエレガントで素敵でした…」と感想をつづった。檜山は紺色のトップスに