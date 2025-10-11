ブルボンは、平均売価が上昇傾向にあるチョコレートとビスケットの大袋市場に向けて、入数と価格の組み合わせで買いやすい商品として「ミニビット」の3分の2の生地の厚みでビスケットチップを入れた「サクつぶビット」を10月7日に新発売した。同商品について、8月4日、商品・営業戦略発表会に臨んだ井手規秀常務取締役は「大袋市場の中で無垢チョコ商品の売価が上昇する中、安定的に安価な商品も需要と考え、単に安いだけでな