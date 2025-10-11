元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家のkenmoさん【前編】です。【タイムテーブル】00:00イントロ00:31本編開始02:13知識ゼロから投資スタート05:31衝撃を受けた新高値ブレイク投資08:43ジンズの次に買った株は？11:35資産1億円への道のり16:1