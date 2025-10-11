【パリ＝上地洋実】フランスのマクロン大統領は１０日、辞表を提出したセバスチャン・ルコルニュ首相を新首相として再び任命した。ルコルニュ氏は改めて組閣作業に着手し、来年度予算の成立を目指す。辞任から再任まで異例の展開が続き、政治の混迷ぶりが浮き彫りになっている。ルコルニュ氏は１０日、Ｘ（旧ツイッター）の投稿で、「義務感から任務を引き受けた」と説明し、「フランスのイメージと国益を損なう政治危機を終わ