株式会社玄光社は、コスプレイヤー、ポートレートモデル、グラビアアイドルとして活躍中のこまめちゃんのファースト写真集『無邪気と誘惑の夏少女』を、10月31日に発売する。【写真】ドキッとするような表情を見せる大胆露出SHOTなども公開透明感あふれる美肌と、あどけないルックスで人気急上昇中の長野県出身の天然素材美少女・こまめちゃんが、初の紙版の写真集を発売する。今回は、幅広い分野で活躍する彼女が故郷・信州や小豆