³Ú¤·¤«¤Ã¤¿µ¢¾Ê¤â½ª¤ï¤ê¡¢ ¤¤¤è¤¤¤è¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Á¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¡£ ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¾®¤µ¤Ê¥Ý¥ÁÂÞ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ý¥ó¥¿ÍÑ¡£ »×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¡È¤ªÇ¯¶Ì¡É¤Ë¡¢¥Ý¥ó¥¿¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ê¤¬¤é¥Ý¥ÁÂÞ¤ò¥¯¥ó¥¯¥ó¡£ ¤â¤Á¤í¤óÃæ¿È¤Î°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ¿È¤ÎÀé±ß»¥¤Ï¡¢Êì¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«ÈÝ¤«¤ÏÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¾Ð