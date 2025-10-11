2026年のW杯に向けた欧州予選を戦っているイングランド代表。ここまでは5試合を消化して無傷の5連勝。10日に行われたウェールズ代表との親善試合では3-0の勝利を飾り、6試合目となるラトビアとの予選に勢いをつける形となった。そんなイングランド代表の指揮官であるトーマス・トゥヘル監督はプレミアリーグに対し、ある不満を語った。『THE Sun』が報じている。その内容はイングランドのプレミアリーグでプレイするイングランド人