俳優の稲葉友が１１日に自身のＳＮＳを更新し、最新ショットをアップした。１０月スタートの日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」に出演する稲葉はインスタグラムに「＃良いこと悪いこと＃イイワル」とハッシュタグでコメント。写真では自身の役のビジュアルショットに加えて、鏡越しの写真やモノクロの自撮りショットなどを披露した。稲葉は２００９年にジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリ獲得。１０年に