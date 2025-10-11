コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。５組目に登場したのはレインボー（吉本興業）。初出場で芸人の男女の恋愛ネタを披露。得点は４６４点と暫定３位に滑り込んだ。青色１号は敗退となった。ネットでは「めっちゃ高いかめっちゃ低いかのやつ」「レインボー