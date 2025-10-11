◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）巨人が初戦で黒星を喫し、ＣＳ最終ステージ進出へ向けて崖っぷちに立たされた。先発・山崎が２回に筒香に先制ソロを許すと、３回も筒香に適時打を浴びるなど２点を献上し、６回も筒香にソロを被弾。８回は中川が２点を失った。打線も相手先発・ケイに好投を許すなど計２安打で、得点は若林の２ランのみだっ