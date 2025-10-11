お笑いトリオ「青色1号」が11日、TBS系「キングオブコント2025」（土曜後6時30分）に生出演。仮屋そうめん（34）が大一番当日の朝までアルバイトをしていたことを告白するとともに、アルバイト先を明かしてスタジオを驚かせた。コント披露後、得点結果を待つ間にMCの浜田雅功らと談笑。そこで進行の同局・日比麻音子アナウンサーが仮屋について「今日の朝までバイトしてたんですよね?」と振った。これに浜田が「えっ!?」と驚