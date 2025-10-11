【テヘラン＝吉形祐司、ニューデリー＝青木佐知子】アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権の国防省は１０日、隣国パキスタンが首都カブールなどを領空侵犯し、東部パクティカ州で市場を空爆したとする非難声明を発表した。タリバン筋はカブールも攻撃されたと本紙に明らかにし、緊張が高まっている。攻撃は９日夜で、死傷者など詳細は発表されていない。タリバン筋によると、カブールでは、タリバンを支持してきた