新日本プロレス１１日の埼玉・所沢大会で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）＆ＯＳＫＡＲ（２７）がＶ１戦へ向け、猛デモを敢行した。Ｋ．Ｏ．Ｂは１３日両国大会で海野翔、＆上村優也組とのＶ１戦を控えている。ビッグマッチ前最後の大会となったこの日は、上村、本間朋晃組と対戦した。好連係で試合を優位に運ぶと、最後はＯＳＫＡＲが本間をスリーパーホールドで