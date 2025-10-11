新日本プロレス１１日の埼玉・所沢大会で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＳＡＮＡＤＡ（３７）がドリラ・モロニー（２８）からの「ノーＤＱマッチ」要求を受諾した。ＳＡＮＡＤＡは１３日両国大会でモロニーとのシングルマッチを控えている。６日後楽園大会ではタッグマッチで激突した際、場外へ避難したままリングに戻らずわずか４分２０秒でリングアウト負け。怒り心頭のモロニーから、両国での一騎打ちを反