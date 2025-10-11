【モデルプレス＝2025/10/11】FANTASTICSが11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。【写真】FANTASTICS、高校ダンス部と一糸乱れぬパフォーマンス◆FANTASTICS、常磐高等学校ダンス部とコラボ「TGC北九州」初出演となる同グループは、鮮やかなグリーンで統一した衣装で登場。盛り上がること間違いなしの楽曲『BFX』で幕