【モデルプレス＝2025/10/11】「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）が10月11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催され、齋藤飛鳥、生見愛瑠、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:Iら総勢100組以上のモデル、俳優、女優、アーティストが出演し、会場を沸かせた。約5時間にわたったイベントのフィナーレで池田美優は「たくさん盛り上がってくれてありがとうございます」と感謝を口