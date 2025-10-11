サッカーの元イングランド代表ＭＦ、デービッド・ベッカム氏が１０日に自身のインスタグラムを更新。「３人のレジェンドと対面」として、マカオで開催されたＮＢＡのオープン戦で対面した元ＮＢＡ選手のシャキール・オニール氏、姚明氏、そして世界的映画スターのジャッキー・チェンとの４ショットなどを投稿した。１枚目は身長２２９センチの姚明氏と２１６センチのシャックに挟まれたベッカム氏の３ショ。両隣の２人のあまり