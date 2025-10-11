「ルーキーシリーズ第１８戦」（１１日、まるがめ）山口晃朋（２４）＝静岡・１３１期・Ｂ１＝が白星発進を決めた。初日５Ｒ、インからコンマ１３の好スタート。スリットでは３号艇が大きくへこみ、外枠勢の猛襲を食らったが「どう攻めてくるのか様子を見ながら」と１Ｍを冷静にターンしてバックで振り切った。前検の感触はイマイチで「キャブレター洗浄など外周りを点検し、ペラも叩いた」と懸命の調整を施した。「それで