「ルーキーシリーズ第１８戦」（１１日、まるがめ）前節優出機を手にする金子龍斗（２１）＝兵庫・１３３期・Ｂ１＝がレース足に手応えを示した。初日６Ｒ、ピット離れで出遅れて４枠から６コースへ。１Ｍで展開を捉え、バックで４番手に浮上するも、３番手との差は大きく開いていた。そこからの道中戦で猛追。結果は４着だったが、レース内容は光るものがあった。「悪くないと思います。ターン回りなどレース足がいい」と