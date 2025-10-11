「ＳＶリーグ女子、ＮＥＣ川崎３−０ＳＡＧＡ久光」（１１日、東急ドレッセとどろきアリーナ）リーグ初戦が行われ、昨季準優勝のＮＥＣ川崎が３−０（２５−１８、２５−２２、２５−２３）のストレートでＳＡＧＡ久光に完勝した。エースで日本代表の佐藤淑乃は１１得点、課題に掲げるサーブレシーブは成功率８３・３％と攻守に貢献。「すごくいいスタートが切れた」とうなずいた。第１セットは８−４から荒木の速攻をブロ