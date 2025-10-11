ニューストップ > 国内ニュース > ブタの腎臓移植、早ければ2027年にも治験 明大発ベンチャー企業が明… 時事ニュース ブタの腎臓移植、早ければ2027年にも治験 明大発ベンチャー企業が明かす 2025年10月11日 19時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 遺伝子改変したブタの腎臓を、人へ移植する「異種移植」の臨床試験 明治大発ベンチャー企業「ポル・メド・テック」が方針を明らかにした 代表取締役が11日に日本移植学会で、早ければ2027年にも始めると説明した 記事を読む おすすめ記事 【衝撃スクープ】米倉涼子（50）麻薬取締法違反容疑でマトリが本格捜査へ！ 2025年10月11日 8時0分 ド軍本拠地に「空席が目立つ…」 米記者はTV局の“事情”を指摘 金曜日午後3時の大一番 2025年10月10日 7時26分 「認知症の未病の段階」発覚の磯野貴理子 前兆が「ある」告白のタモリに続く“老いのカミングアウト”に視聴者動揺 2025年10月10日 18時50分 神田愛花、フジ生放送で3度逮捕の“前科者”の名前を回答して視聴者絶句「スタジオに来るわけない」 2025年10月11日 11時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分