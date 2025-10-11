2025年は昭和100年。埼玉のとある食堂もほぼ同じ年月を刻んできました。歴史を感じるお店をイット！の奥寺健キャスターが訪ねました。昭和レトロな外観にひと際目を引く金色の看板があるのは、埼玉・秩父市にある「秩父パリー食堂」です。創業から約100年。建物には当時の面影が色濃く残ります。昔ながらのショーウィンドウには、オムライスやカツカレーが並んでいました。歴史を感じるのれんをくぐると、ストーブや扇風機などがあ