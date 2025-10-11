俳優中村雅俊（74）が11日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。俳優デビューの初めての撮影で、故石原裕次郎さんを2時間半待たせてしまったエピソードを振り返った。中村は1974年、日本テレビ系ドラマ「太陽にほえろ！」にゲスト出演してデビュー。中村の初主演ドラマ「われら青春！」のプロデューサーが、「太陽にほえろ！」も担当しており、中村は「（それまで）テレビに出たことないですから、1回