8代目尾上菊五郎（48）、6代目尾上菊之助（11）の襲名披露興行「吉例顔見世」が11日、名古屋・御園座で初日を迎えた。昼の部「京鹿子娘二人道成寺」は、菊五郎、菊之助親子が白拍子花子をつとめた。息をぴったり合わせて娘心と鐘への恨みを踊り、大きな拍手と「8代目！」「音羽屋！」の大向うが飛んだ。夜の部は「口上」「鼠小僧次郎吉」など。26日まで。