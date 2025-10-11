女優菊川怜（47）が11日、主演映画「種まく旅人〜醪のささやき〜」（篠原哲雄監督）公開記念舞台あいさつを都内で行った。15年ぶりの映画出演で主演を務め「もう全然忘れているような感じで、初挑戦くらいのイメージで臨んだ」と笑顔。「こうやって、今日、皆さんに見ていただける状態になれたのが本当に感激です」と話した。映画は、第1次産業を応援する映画シリーズ最新作。5作目となる今回は日本酒産業に焦点を当て、菊川は老舗