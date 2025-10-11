テクニックいらずで束感まつげが叶うと人気の「キングダム 束感カールマスカラ」から、待望の新色「トゥインクルブラック」が登場しました。透け感のあるブラックに繊細なオーロラパールをプラスし、光の角度でほんのりきらめく“うるキラまつげ”を演出。上品さと抜け感を両立した仕上がりで、日常メイクにも特別なシーンにもぴったりの一本です♡ マスカラ新色「トゥインクルブラック」の魅力