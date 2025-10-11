¡Ö½éÆþ¾Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤­¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤ÎÎëÌÚMob.(26)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½Ð¾ì¤·¤¿¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÄÁ»ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸ª¤Ë¥«¥á¥à¥·¾è¤Ã¤Æ¤Í?¡×¤È¡¢9Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖJapan Open Porker Tour¡×¤Ë»²²ÃÃæ¤ÎÎëÌÚ¤¬¥Ý¡¼¥«¡¼Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÎëÌÚ¤Îº¸¸ª¤Ë¤ÏÎÐ¿§¤ÎÊªÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò³ÈÂçÉ½¼¨¤·¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤Ë¥«¥á¥à¥·¤é¤·¤­¤â¤Î¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³Î