コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。４組目で登場したのは初の決勝出場となった青色１号（太田プロダクション）は上司の不倫ネタを語り合うサラリーマンネタを披露した。採点は４５８点とファイヤーサンダーをわずか１点上回った。この時点でファイヤーサン