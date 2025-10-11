サッカー日本代表は１１日、国際親善試合ブラジル戦（１４日・味スタ）に向けて千葉市内で練習を行った。２―２で引き分けたパラグアイ戦から一夜明け、同戦に先発した選手と試合前日から別メニューのＦＷ前田は室内で調整し、その他の選手は雨が降る中で練習を行った。左足首痛で別メニュー調整が続いていたＭＦ久保建英は、この活動で初めてスパイクを履いて全体練習に合流。ボール回しなどまで行い、その後は個別で調整し