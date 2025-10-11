特産品や農産物などを三重県の伊勢神宮・内宮に奉納する「奉納行列」が行われました。 【写真を見る】伊勢神宮の神嘗祭を前に小学生らが「奉納行列」五穀豊穣を願い特産品・農産物を奉納三重・伊勢市 「奉納行列」は、15日から始まる伊勢神宮の「神嘗祭」を前に、米や地元の特産品などを「おかげ横丁」から内宮に運び、秋の実りに感謝するもので、毎年、この時期に行われています。 11日は雨が降る中、五穀を手にした着物姿